Vice-prefeito recebe proprietária de pizzaria de Cascavel destaque internacional

Cascavel - A empresária Luiza Zenatti Fadanelli visitou na manhã desta quarta-feira (16) o vice-prefeito de Cascavel, Henrique Mecabô. Ela levou o prêmio que coloca sua pizzaria, a Luigia Pizzeria, como a melhor do sul do Brasil, em um dos rankings mais respeitados do universo pizzaiolo. Este é o segundo ano consecutivo de reconhecimento internacional da empresa presente em Cascavel.

A premiação 2025 do 50 Top Pizza América Latina ocorreu no Instituto Italiano di Cultura, no Rio de Janeiro. Concorreram grandes nomes de grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, além de 16 países latino-americanos. A Luigia conquistou a 24ª colocação, sendo a única representante paranaense no ranking e a primeira do sul do Brasil.

O vice-prefeito, Henrique Mecabô, destaca a pujança de Cascavel, sobretudo pela vocação empreendedora existente na cidade. “Essa premiação é motivo de orgulho. Ter uma empresa, nascida aqui, alcançando este patamar de reconhecimento, nos deixa muito felizes. E tem um caráter especial que é o fato de a Luiza ser uma empresária jovem, já contribuindo desta maneira para o desenvolvimento da cidade e da região”, destacou Mecabô.

Mecabô comentou que tem estado perto do empresário num viés de valorização e de apoio. Para o vice-prefeito é dever do gestor público, ser um aliado de primeira hora de quem produz e gera riquezas. “Temos procurado sempre atender o empresariado, ouvir as demandas e, sempre que possível, canalizar em ações que potencializem ainda mais o ambiente de negócios. O caso da Luigia é mais um que mostra o quanto nossa cidade pode ir ainda mais além”, avalia Mecabô.