Vogue Day: Confira como foi o primeiro grande evento de Moda do Catuaí Cascavel

O Catuaí Shopping Cascavel recebeu na última quinta-feira (3), um evento que entrou para a história da moda do Oeste do Paraná. O Vogue Day, inspirado em um dos maiores eventos fashion do mundo, desembarcou pela primeira vez na região e proporcionou uma experiência única para o público, conectando estilo, tendências e sofisticação. A programação, acompanhada por personalidades da moda, convidados e público em geral, reforçou o protagonismo do Catuaí na promoção de experiências inovadoras.

O evento contou com a presença marcante de duas profissionais da Vogue Brasil: a Diretora de Moda, Vívian Sotocórno, e a Produtora de Conteúdo, Isabela Pétala. Fundada em 1892, nos Estados Unidos, a Vogue é uma das publicações mais prestigiadas do mundo fashion. Sinônimo de elegância, alta costura e tendências, está desde 1975 no Brasil. Vívian e Isabela conduziram um talk sobre identidade e estilo pessoal, e fizeram um tour pelas lojas do Shopping para conhecer de perto as coleções. Durante a visita, elas escolheram peças que refletem as principais tendências para a estação mais fria do ano.

Resumo do Evento

A programação do Vogue Day reuniu influenciadoras, imprensa e profissionais do setor em um almoço exclusivo no Outback. Depois, a Praça de Eventos do Catuaí se tornou palco de uma série de talks sobre temas ligados ao universo fashion, estilo de vida e bem-estar.

A primeira palestra, “Vida Saudável e Radiante”, foi conduzida pela médica Gabriela Adamy e pela nutricionista Rafaela Klein. Elas falaram dos segredos para uma rotina equilibrada.

Sacha Bourget e Nicole Maistrovicz discorreram sobre “A arte da imagem pessoal”, destacando a importância da comunicação visual na construção de identidade.