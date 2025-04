Tiroteio! Homem é morto em empresa de vigilância em Cascavel; polícia esclarece

Cascavel - Um homem foi morto com um disparo de espingarda calibre 12 na cabeça na noite desta quinta-feira (24), em uma empresa de vigilância armada localizada na Rua Oliva, no bairro Universitário, em Cascavel, no Oeste do Paraná. A ocorrência mobilizou um grande efetivo das forças de segurança e gerou intensa troca de tiros.

O comandante do 6° BPM (Batalhão de Polícia Militar), Tenente-Coronel Cicero Tenório e o delegado da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, Fabiano Moza, falaram com a imprensa e esclareceram o caso. Assista o vídeo abaixo:

Segundo a Polícia Militar, o caso teve início por volta das 19h, quando dois vigilantes retornaram do plantão para devolver armas à empresa. Ao entrarem no local, eles suspeitaram que a sede estivesse sendo alvo de um assalto e acionaram uma das sócias da empresa, que, por sua vez, entrou em contato com a PM e com um dos sócios do empreendimento.

O sócio, ao chegar na empresa, foi alvejado com um tiro na cabeça e morreu na hora. O Siate chegou a ser acionado, mas a vítima já estava em óbito quando os socorristas chegaram.