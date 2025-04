Ator de Cascavel integra elenco de novela da Globo em horário nobre

CATUAÍ SHOPPING

“Vogue Day” pela primeira vez na região Oeste

Cascavel - O Vogue Day, inspirado em um dos maiores eventos fashion do mundo, desembarca pela primeira vez no Oeste do Paraná e é recebido pelo Catuaí Shopping Cascavel, no dia 3 de abril. Inspirado no FNO, evento criado em 2009 pela Vogue Americana para celebrar a indústria fashion e a criatividade do setor, o […]