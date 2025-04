Pizza napoletana feita no Oeste do Paraná volta a ganhar reconhecimento internacional

Brasil - A primeira mordida revela mais do que sabor. A leveza da massa aerada, o molho encorpado de tomates cultivados em solo vulcânico no sul da Itália, a cremosidade da mozzarella di bufala, o aroma do manjericão fresco e o toque final do azeite de oliva italiano entregam uma experiência legítima, que é uma pizza napoletana de verdade, feita aqui mesmo, no Oeste do Paraná. Simples, mas exata, essa autenticidade vem escrevendo novos capítulos de reconhecimento dentro e fora do Brasil.

Cascavel e Foz do Iguaçu

Com unidades em Cascavel e Foz do Iguaçu, a Luigia Pizzeria tem chamado a atenção de grandes nomes da Itália e do Consulado Italiano, no Rio de Janeiro. Nesta semana, a empresária Luiza Zenatti Fadanelli foi novamente convidada a participar de um evento que celebra e reconhece pizzarias e profissionais que representam a tradição da pizza napoletana, um estilo típico da cidade de Nápoles, tombado como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. O evento será nesta quinta-feira (10), no Rio de Janeiro.

“É uma honra estar em um espaço simbólico e de prestígio para quem representa a verdadeira tradição italiana. Isso confirma o empenho de toda a equipe Luigia”, pontua Luiza. Esse reconhecimento é fruto da história de trabalho da empresária e de sua família, que mantém com rigor essa tradição no Paraná. Cuidado que vem rendendo conquistas importantes.

Em 2024, a casa foi eleita a 23ª melhor pizzaria da América Latina pelo ranking 50 Top Pizza, ocupando o 12º lugar entre as melhores do Brasil, além de ser a única representante paranaense e a mais bem colocada da região Sul. Mais que números, essas classificações confirmaram que o sabor e o respeito à tradição, capazes de atravessar oceanos, também podem ser encontrados no interior do Paraná.

Muito além do “sabor napolitano”



Diferente da pizza “sabor napolitano” que muitos conhecem, a pizza napoletana autêntica segue regras específicas. Os ingredientes são tratados com o mesmo respeito que se dá a uma boa história. O segredo começa pela massa, feita apenas com farinha italiana tipo 00, água mineral, sal marinho e fermento fresco. A fermentação dura até 48 horas. A massa é aberta à mão, sem rolo, e vai ao forno especial importado da Itália, que atinge 480 °C. Em apenas 90 segundos, a pizza está pronta, com borda crocante, centro suculento e sabor equilibrado.



“A pizza napoletana é uma tradição centenária, feita com ingredientes de origem e preparo artesanal. E, definitivamente, não leva ketchup”, brinca Luiza.