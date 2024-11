Natal colorido: confira quais cores são tendência para o Natal de 2024

O Natal está chegando, e, com ele, o espírito natalino que invade todo o Brasil nesta época do ano. Com a virada do Halloween para o mês de novembro, as lojas de decoração já começaram a trocar os estoques e mostruários para uma das datas mais esperadas do ano.

E não à toa. O Natal traz boas ofertas de compras de produtos, como eletrodomésticos e roupas, mas não só: é também a época em que o espírito de solidariedade e de laços com a família se evidencia ainda mais. Isso tudo com uma boa decoração para a sua casa, afinal, ter uma árvore de Natal faz toda a diferença para esse momento.

Mas o Natal é uma data regada a cores na decoração. Que tal conhecer as tendências de cores para o Natal em 2024?

Rosa

Para sair do óbvio verde e vermelho, muitas pessoas estão buscando por objetos na cor rosa para este Natal. Não só o rosa “choque”, mas também os rosas mais suaves, como o salmão, o rosa bebê e o rosé gold – este último, em especial, traz um charme a mais para a decoração.

Roxo

Cor um pouco mais ousada para uma decoração de Natal, hoje já é possível encontrar objetos de decoração na cor roxa. Associada ao luxo, essa cor pode ser usada tanto na árvore de Natal em si quanto na iluminação da festa.

Holográfico

Para quem busca uma decoração mais moderna e cheia de charme, usar um tom holográfico para as suas decorações de Natal vai tornar a sua festa muito diferenciada. Isso porque o holográfico traz um tom mais futurista ao evento, principalmente se combinado com tons mais frios, como azul ou verde.