Festival de Música de Cascavel leva música para diversos cantos da cidade

A 34ª edição do Festival de Música de Cascavel, organizada pela Secretaria de Cultura com o apoio de talentosos músicos, traz ações descentralizadas em diversos pontos da cidade. O evento anual visa aproximar a música da população, garantindo que todos possam aproveitar as apresentações.

Nesta terça-feira (09), o Coral Rouxinol Unimed, em parceria com o Eureca I, se apresentou na Prefeitura e também na Câmara de Vereadores. O espetáculo das crianças reuniu curiosos para apreciar a beleza da música.

PROGRAMAÇÃO

Além das apresentações de hoje, há mais ações descentralizadas programadas pela cidade. Já nesta quarta-feira (10), o DUO Allegro se apresentará às 11h no Terminal Nordeste e às 11h40 no Terminal Leste.

Na quinta-feira (11), o DUO Allegro marcará presença às 11h no Terminal Sudoeste e às 11h40 no Terminal Sul.

Para fechar a semana, na sexta-feira (12), às 15h, os alunos da oficina de Prática de Cordas, sob a tutela do professor Márcio Rodrigues, se apresentarão novamente no Paço Municipal.

CIRCUITO OFF

Além das apresentações pela cidade, a 34ª edição do Festival de Música de Cascavel também descentraliza as atrações com o também tradicional “Circuito Off”. Entre os dias 10 e 12 de julho, o circuito oferecerá concertos e apresentações com artistas locais em diversos pontos da cidade, permitindo que ainda mais pessoas possam ter acesso à música.

Iniciando nesta quarta-feira (10), o Circuito Off será aberto a partir das 21h30 no bar La Bodeguita, com apresentações do Trio Rebecca Friedmann com Celso Joabe e Denis Mariano. Às 22h30, o grupo de forró Babulina Brasil e André Ribas assumem os microfones, encerrando a noite com um animado arrasta-pé. Na quinta-feira (11), o La Bodeguita recebe, às 21h, Gustavo Zago e os convidados Murilo Damasceno, Marcelo Oliveira, André Ribas e Lucas Miranda para uma apresentação extraordinária. O Shopping JL, por sua vez, recebe Hércules Lacovic e Denis Mariano às 19h, que embalarão a praça de alimentação com sua música.

As apresentações do Circuito Off serão encerradas na sexta-feira (12), às 21h30, no La Bodeguita, com O Clube do Choro de Cascavel, Ana Pindorama e Samba da Villa que que com muito sucesso encerrarão a programação do Circuito Off. Os ingressos antecipados para conferir as apresentações do Circuito Off, a serem realizadas nos dias 10, 11 e 12 de julho, podem ser adquiridos por R$ 33 no site: www.eventos365.com.br.

Um festival do rock

O festival conta ainda com apresentações noturnas no Teatro Municipal Sefrin Filho em todas as noites. Com 34 anos de tradição, o Festival de Música de Cascavel não apenas celebra a música, mas também fortalece a prática musical na cidade e na região Oeste. Este ano, o festival termina no Dia Mundial e também Dia Municipal do Rock, sábado, 13 de julho, com uma programação especial.

A partir das 16h, inicia-se a inauguração do Memorial do Rock, seguida por um Workshow com o guitarrista e professor do Festival Cesário Filho. Também haverá shows das bandas “On The Rocks” e “Vinyl Voador” no Centro Cultural, totalmente gratuitos e sem necessidade de ingresso. Às 20h, no sábado, a Orquestra Sinfônica de Cascavel apresentará um Concerto em Comemoração ao Dia Mundial do Rock no Teatro Municipal Sefrin Filho, encerrando este belíssimo festival.

PROGRAMAÇÃO NOTURNA

09/07 – Terça – 20h: Noite das Bandas Sinfônicas

10/07 – Quarta – 20h: Concerto Camerata Alegro e Grupo Vocal Canticum, com regência de Mateus Cruz

11/07 – Quinta – 20h: Orquestra Sinfônica do Paraná – retire seu ingresso gratuito e limitado pelo site www.parallela.art.br

12/07 – Sexta – 20h: Orquestra e Coro do Festival

13/07 – Sábado – 17h: Inauguração Memorial do Rock com Workshow com Cesário Filho e shows das bandas “On The Rocks” e “Vinyl Voador” – Centro Cultural Gilberto Mayer

13/07 – Sábado – 20h30: Orquestra Sinfônica de Cascavel – Concerto em Comemoração ao Dia Mundial do Rock

Fonte: Secom