Dicas para você decorar a sua casa alugada

Ter o próprio lar é um sonho. Afinal, nada mais aconchegante que ter a sua própria “toca”, um lugar para você relaxar, receber amigos, fazer as tarefas diárias e realmente poder construir sua vida. E isso envolve, obviamente, a própria decoração do lar. Como transformar uma casa no seu lar se você não decorá-lo com a sua cara, não é mesmo?

Porém muitas pessoas, por morarem de aluguel, têm as opções de decoração um pouco limitadas – não é recomendado furar ou quebrar paredes, ou mesmo fazer grandes obras sem a autorização do proprietário do imóvel. Mas, mesmo com as opções limitadas, ainda é possível deixar o seu cantinho com a sua cara sem fazer mudanças estruturais.

Decorando as paredes

Pode parecer óbvio, mas ter as paredes bem decoradas faz toda a diferença para quem quer deixar o ambiente mais aconchegante ou estiloso. Os adesivos removíveis são ótimos aliados na decoração de casas alugadas, pois você pode adicionar cor, textura e personalidade nas paredes, sem que precise fazer furos ou usar tinta.

Outra opção é colar quadros e outros objetos decorativos usando fita dupla-face de boa qualidade – dessa forma, você pode decorar o que mais combina com você, trazendo mais sofisticação ao ambiente.

Móveis multifuncionais

Investir em móveis que sirvam para mais de uma função é uma ótima maneira de economizar espaço e, consequentemente, dinheiro.