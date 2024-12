Curta-metragem “Entropia” estreia em Cascavel na quinta-feira (12)

Ademais, após a exibição presencial, o público terá a oportunidade de participar de um bate-papo exclusivo com o diretor e a equipe de produção . Portanto, este momento será uma chance de aprofundar o entendimento sobre o processo criativo, as inspirações e os desafios que moldaram o curta-metragem. Para ampliar o acesso, o evento será transmitido ao vivo pelo YouTube , garantindo que espectadores de qualquer lugar possam interagir e prestigiar a obra.

Portanto, mais do que um filme, “Entropia” é uma provocação artística que busca despertar reflexões sobre o papel do ser humano em um mundo cada vez mais fragmentado e sobre a importância de preservar o planeta.

Com duração aproximada de 15 minutos, “Entropia” utiliza linguagem cinematográfica única, repleta de simbolismos e marcada pela ausência de diálogos diretos. A trilha sonora e os visuais ganham protagonismo , conduzindo o público a um estado de introspecção e empatia.

CASCAVEL – No próximo dia 12 de dezembro, às 20h, o Teatro CoolHall, em Cascavel (PR), ocorrerá a estreia de “Entropia” . É um curta-metragem que transcende os limites da narrativa tradicional para explorar, de maneira visual e poética, a condição humana e os desafios da sociedade moderna. Inspirado pelo conceito físico de entropia, que descreve a crescente desordem no universo, o filme convida o espectador a uma jornada filosófica sobre a vida , o tempo e o significado da existência.

Acessibilidade e legado cultural

Após o lançamento, “Entropia” estará disponível gratuitamente no YouTube, reforçando o compromisso da produção com a democratização da arte e o diálogo com a comunidade. Assim, realizado integralmente em Cascavel, o projeto reflete a identidade local ao mesmo tempo em que aborda temas universais, consolidando a cidade como um polo de expressão artística e reflexão social.

Por fim, o trabalho é desenvolvido com a participação dos governos municipal e federal, por meio de projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura de Cascavel, com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura.

Serviço

O quê: Lançamento do curta-metragem “Entropia”

Quando: 12 de dezembro, às 20h

Onde: Teatro CoolHall – Rua Paraguai, 885, Alto Alegre, Cascavel/PR

Duração: 15 minutos (filme) + bate-papo com a equipe de produção

Classificação: 14 anos

Transmissão on-line: Ao vivo no YouTube neste link: https://abrir.link/gUgCB

Entrada: Entrada gratuita! Reserva seu ingresso: https://abrir.link/KCHTR

Crédito: Divulgação/Assessoria