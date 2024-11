Curitiba inicia 2025 com quatro show internacionais confirmados

Fãs de artistas internacionais, é hora de se programar. Nos primeiros meses de 2025, a Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, já tem confirmados quatro shows de bandas estrangeiras. Twenty One Pilots, Sting, The Offspring e Alanis Morissette desembarcam no maior espaço de espetáculos ao ar livre da América Latina. Eles chegam entre janeiro e março do ano que vem.

Para o CEO do Parque das Pedreiras, Helinho Pimentel, a agenda cheia para o primeiro trimestre confirma o espaço como referência. Também carimba Curitiba como rota brasileira de grandes shows internacionais. “E isso não é de agora, já aconteceu na década 90 e anos 2000. Tivemos shows inesquecíveis de Paul McCartney, Bon Jovi, AC/DC, Black Eyed Peas, Iron Maiden. Voltou a acontecer com a reabertura da Pedreira em 2014”, lembra Pimentel.

A Pedreira Paulo Leminski faz parte do complexo do Parque das Pedreiras, com área total de 103 mil metros quadrados e capacidade para 25 mil pessoas. O local também conta com a expertise do CEO, que é precursor da cena musical curitibana e responsável por trazer artistas para a capital paranaense desde o final da década de 1970. Foram nomes como Rita Lee, Baby do Brasil e Moraes Moreira.

Shows aquecem a economia

O mercado de eventos é responsável por 3,8% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, de acordo com dados da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape). Entre os fatores envolvidos, a circulação de turistas que buscam grandes shows e espetáculos contribui para a movimentação da economia local.

Curitiba, graças à sua localização e infraestrutura, tem se firmado também como uma das poucas cidades do Brasil a ter um robusto calendário de shows internacionais, reforça o portal Viaje Paraná, do Governo do Estado. Apenas em 2023 foram mais de 40 shows, incluindo estrelas como Paul McCartney, Red Hot Chilli Peppers, Roger Waters, Imagine Dragons, Coldplay, Foo Fighters, Garbage, Wet Leg e Post Malone, entre outros.

Além disso, o Paraná também foi o quarto estado brasileiro que mais recebeu turistas estrangeiros no primeiro semestre de 2024, aponta a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), com grande participação do turismo de eventos. Portanto, foram mais de 500 mil visitantes de todos os cantos do mundo que chegaram ao Estado, o que representa um aumento de 25,79% em relação aos 403.504 no mesmo período de 2023.