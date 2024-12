Com fotos de Arivonil Policarpo, Exposição "T-Elas" busca enaltecer a liberdade feminina

Para Arivonil , essa simbiose da sua arte com a tatuagem resultou em imagens que passam todo tipo de mensagem, das mais variadas naturezas.

“ A mulher pode fazer o que quiser com o próprio corpo, até mesmo usando como tela para essa arte tão impressionante que é a tatuagem”, expondo o caráter engajado da exposição.

São 20 fotos de mulheres tatuadas produzidas ao longo do ano de 2024 por Arivonil, que atua na área de fotografia desde o ano de 1994 .

Ainda dá tempo de ver a exposição T-Elas , do fotógrafo Arivonil Policarpo , em cartaz na Biblioteca da Unioeste – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Cascavel.

Excelência

Um detalhe que o fotógrafo não abre mão de comentar é o nível artístico e técnico das tatuadoras de Cascavel. “Isso deu um brilho a mais nesse trabalho”, pontua o fotógrafo, que também revela: “Algumas dessas tatuadoras também posaram como modelo para as fotos”.

Igualdade

Para compor a exposição, todas as fotos foram produzidas em preto e branco, sempre com fundo igualmente preto, “fazendo isso, eu busquei manter um equilíbrio entre tatuagens coloridas e monocromáticas”, explica Arivonil.

Nas fotos, a modelo sempre está envolta em um tecido da mesma cor do fundo, também visando estabelecer um aspecto de igualdade entre todas as modelos.

A exposição, que permanecerá aberta ao público até o próximo dia 20, faz parte do calendário cultural da cidade e foi realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, em parceria com a Secretaria de Cultura de Cascavel.

Ocaso

Paralelamente à mostra T-Elas, também está exposta no mesmo espaço a exposição Ocaso, também de Arivonil Policarpo, cujas fotos já ficaram expostas no Museu de Arte de Cascavel – Centro Cultural Giberto Mayer e também na Galeria de Arte do Capivara Move e já tendo sido vista por centenas de pessoas.

Crédito: Divulgação