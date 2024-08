Cesar Pilatti leva “Retratos Vivos” ao Teatro Municipal de Cascavel

No próximo domingo (4), a partir das 10h, no Teatro Municipal Sefrin Filho, terá início a exposição “Retratos Vivos”, assinada pelo fotógrafo cascavelense Cesar Pilatti. Os retratos que integram a exposição tiveram o seu primeiro momento em 2013, quando o médico Dr. Álvaro do Espírito Santo Rabelo (in memorian), foi fotografado por Pilatti. Agora, 11 anos depois, quarenta pessoas foram a galeria de Retratos Vivos.

Pilatti adotou como critério para formar a exposição, que as personalidades do Retratos Vivos tivessem completado 80 anos ou muito próximo disso. Outro critério foi que todas as pessoas escolhidas, na maioria fossem pioneiros de Cascavel ou tenham marcado, indelevelmente, a trajetória e desenvolvimento da Capital do Oeste.

O fotógrafo

Cesar Pilatti chegou a Cascavel em 1965. Casado há mais de 40 anos com Deizemaira Pilatti, é pai de três filhas e tem dois netos, atua nas áreas de jornalismo, cinema e fotografia. Pilatti tem uma vasta trajetória de exposições fotográficas em casas renomadas como Museu de Arte Contemporânea, do Paraná e de Porto Alegre, Museu da Imagem e do Som, de Curitiba, Palácio do Abolição, em Fortaleza, além de países como, Estados Unidos, Itália e Áustria entre outros.

Em Cascavel, Pilatti tem espaço cativo no Museu de Arte de Cascavel, no Centro Cultural Gilberto Mayer, além de universidades e outros espaços culturais e de grande circulação de público.

Os “Retratos Vivos”

As personalidades retratadas por Cesar Pilatti, em ordem cronológica, são: Dr. Álvaro do Espírito Santo Rabelo, J. J. Duran, Dom Armando Círio, Hylo Francisco Bresolin, Quinto Luiz Veronese, Dr. José de Jesus Lopes Viegas, Prof. Alberto Pompeu, Antônio Cid, Pedro Muffato, Takashi Uyeda, Dércio Galafassi, Mario Ferroni, Dimer José Webber, Pe. Santo Pelizer, Jacy Scanagatta, Pedro Mikilita, Maria Augusta Pires Flores Bramatti, Prof. Bertolino Tenfen, Ibrahim Faiad, José Remi Pietsch, Dom Lúcio Ignácio Baumgaertner, Dr. Luiz Carlos Lima, Dr. José Medeiros Braga Júnior, Fidelcino Tolentino, Dr. Sérgio Bichat de Almeida Rodrigues, Dr. José Acácio Hnatuh, Dr. Edo José Diehl Peixoto, Dr. Francisco Lopes Vaccas, Dr. Orival Alves, Rubens Perruchon, Dirceu Rosa, Dr. Nilo Laerse de Rezende, Prof. José Kuiava, Dileta Dheher, Dr. Carlos Puppi Busetti Mori, Mirian Rohden, Dr. Jack Szymanski, Irmã Lourdes Zanini, Dr. Antoninho Ricardo Sabbi e Adão Carvat.

Crédito: Divulgação