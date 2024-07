Cascavel celebra o Dia Mundial do Rock com festival repleto de atrações

O bom e velho rock nosso de cada dia está mais vivo que nunca. Neste sábado (13), Cascavel será palco de uma celebração especial em homenagem ao Dia Mundial e Municipal do Rock. A data, que também marca o encerramento do 34º Festival de Música de Cascavel, promete agitar o Centro Cultural Gilberto Mayer e o Teatro Municipal Sefrin Filho com uma programação intensa, iniciando às 16h e estendendo-se até a noite, com shows, workshow e apresentações de grande destaque.

Atrações

A Secretaria de Cultura de Cascavel, responsável pela organização do festival, preparou um evento que promete agradar aos amantes do rock de todas as idades. A comemoração começa às 16h com uma apresentação de voz e violão do músico Xanga, proporcionando um momento de conexão direta com o público, no Centro Cultural Gilberto Mayer.

Em seguida, o palco será tomado pela energia das bandas locais. A banda On The Rocks, conhecida por seu rock visceral, promete sacudir a galera com seus clássicos. A esperada Vinyl Voador, que retornou à cena em 2021, também se apresentará, trazendo seus sucessos e novidades para os fãs. Com músicas como “Eclipse” e “White Rose”, a banda consolidou-se como um dos grandes nomes do rock cascavelense.

O guitarrista Cesário Filho, um autodidata conhecido por sua técnica apurada e timbragem expressiva, realizará um workshow, compartilhando um pouco de sua vasta experiência e técnica com o público cascavelense. Cesário, que já acompanhou artistas internacionais e brasileiros de grande nome, como Akira Kushida e Eduardo Falaschi, é uma figura dinâmica na cena musical.

Encerrando o festival com chave de ouro, às 20h, a Orquestra Sinfônica de Cascavel fará um Tributo ao Dia Mundial do Rock, no Teatro Municipal, com uma performance que já tem ingressos esgotados e promete ser inesquecível.

Solidariedade

Além de celebrar a música, o evento também tem um propósito social nobre: a arrecadação de ração para a Acipa (Associação Cascavelense de Proteção aos Animais). A entrada sugerida para o evento é de 1kg de ração para cães, que será destinada ao abrigo mantido pela ACIPA, onde cerca de 100 animais aguardam adoção. Aqueles que já retiraram seus ingressos pelo site paralela.art.br são igualmente incentivados a contribuir com a doação de ração.

Histórico

O Dia Mundial do Rock é celebrado em 13 de julho em homenagem ao Live Aid, megaevento que aconteceu em 1985 e reuniu grandes nomes da música mundial em prol do combate à fome na Etiópia. Em Cascavel, o Dia Municipal do Rock foi instituído pela lei 7.260/2021, reforçando o compromisso da cidade em celebrar a cultura rockeira.

Cascavel, que pode ser considerada a Capital do Rock do Paraná, abriga por aproximadamente 100 bandas ativas, além de várias outras ainda em fase de formação. A cidade ganhou projeção nacional nos anos 80 com a banda Ecos da Tribo e, desde então, vem cultivando um cenário musical vibrante e diversificado.

PROGRAMAÇÃO

O evento no Centro Cultural Gilberto Mayer promete ser um marco na história do rock local. A programação inclui:

• 16h – Show de voz e violão com Xanga: Momento intimista e envolvente.

• Workshow com Cesário Filho: Demonstração de técnica e interatividade com o público (sem horário específico).

• Shows com as bandas On The Rocks e Vinyl Voador: Energia e clássicos do rock cascavelense (sem horário específico).

NO TEATRO MUNICIPAL

• 20h – Tributo ao Dia Mundial do Rock pela Orquestra Sinfônica de Cascavel: Encerramento grandioso com repertório especial.

Cascavel se prepara para um evento histórico, que além de celebrar o rock em todas as suas vertentes, reafirma o compromisso da comunidade com a solidariedade e a cultura. Não perca essa oportunidade única de vivenciar um dia repleto de música, energia e boas ações!

Serviço