Camerata Allegro convida a população para jornada musical, no Teatro

A Camerata Allegro convida o público a uma inesquecível jornada musical com o concerto “De Bach a Piazzolla”, que acontecerá na próxima quinta feira dia 17/10, às 20h, no teatro Sefrin Filho. A proposta do evento é unir o melhor da música erudita clássica com o encantamento e a intensidade da música moderna, em uma noite que promete emocionar e cativar todos os presentes.

Com um repertório cuidadosamente selecionado, o concerto apresenta obras icônicas de Johann Sebastian Bach, um dos maiores nomes do barroco, ao lado do vibrante e apaixonante tango de Astor Piazzolla, referência mundial na música contemporânea. Entre os destaques estão a famosa “Aria da 4ª Corda”, que traz a serenidade e a profundidade típicas de Bach, e a revolucionária “Libertango” de Piazzolla, que carrega a energia única do tango argentino.

Além dessas, o público será brindado com obras de compositores como Villa-Lobos, Elgar, Carlos Gardel e Karl Jenkins, trazendo diversidade e contrastes que vão desde o clássico europeu ao ritmo latino-americano. O evento ainda contará com a estreia do clipe de “Palladio”, uma peça emblemática de Jenkins, combinando o poder da música com uma proposta visual impactante.

“De Bach a Piazzolla” é uma celebração da riqueza musical através dos séculos, oferecendo uma experiência que conecta o público com diferentes épocas e estilos musicais. A apresentação promete momentos de emoção, intensidade e reflexão, fazendo com que o espectador vivencie a música de forma plena.