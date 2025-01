Uopeccan realiza primeiro transplante de rim

“Com este marco, a expectativa é que a Uopeccan amplie ainda mais sua capacidade de atendimento, contribuindo significativamente para a redução da fila de transplantes no Paraná e reforçando o papel do Estado como referência nacional em transplantes”, explicou o Marcelo de Souza Furtado, coordenador da Organização de Procura de Órgãos (OPO) de Cascavel.

Atualmente, 2.233 pacientes aguardam por um transplante de rim no Paraná . Até novembro do ano passado, o Sistema Estadual de Transplantes (SET) registrou 498 procedimentos realizados em todo o Estado , sendo 23 pela Policlínica Pato Branco, unidade que também possui habilitação para fazer o procedimento na Macrorregional Oeste.

Após atuação conjunta entre o Sistema Estadual de Transplantes (SET) e a Casa Militar do Paraná, aconteceu na noite desta terça-feira (7) o primeiro transplante de rim no Hospital do Câncer de Cascavel ( Uopeccan ). O procedimento beneficiou um homem de 51 anos , residente no município de Espigão Alto do Iguaçu, na 10ª Regional de Saúde. O paciente apresenta ótima evolução, sem nenhuma intercorrência após a cirurgia.

Governo viabiliza primeiro transplante de rim no Hospital do Câncer de Cascavel

Investimentos

Com investimento total de R$ 13 milhões, o Governo do Estado inaugurou no ano passado a nova Unidade de Terapia Renal do Hospital. Criada para ampliar o acesso dos pacientes que necessitam de terapia renal substitutiva, ela tem capacidade de atendimento de 105 pacientes por dia.

Está em execução, ainda, a ampliação da Unidade de Transplantes, que conta com mais de R$ 17 milhões de investimento estadual. O projeto contempla a ampliação do ambulatório, com 15 consultórios médicos, áreas de espera, UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto para 20 leitos, além da ampliação da farmácia. Também serão construídas alas de internamento, totalizando 62 leitos.

Como funciona

O candidato a transplante de rim é aquele que está fazendo hemodiálise. Este paciente deve ser encaminhado para uma avaliação em um serviço transplantador em até 90 dias do início do tratamento dialítico, a fim de verificar a necessidade de indicação para transplante. Após esta etapa, tendo a indicação de transplante, o paciente será cadastrado na lista de espera no Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde e aguardará por um doador compatível.