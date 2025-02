Surto de Chikungunya: Saúde confirma mais 71 casos elevando para “348 casos positivos”

Cascavel - A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Cascavel confirmou mais 71 casos de Chikungunya no boletim semana da doença, passando de 277 para 348 casos confirmados. A doença já é considerada um surto na cidade e se concentra principalmente na região norte da cidade, já que do total de casos, 231 deles estão concentrados no Bairro Brasmadeira e 33 no Interlagos. Além disso, existem 57 casos confirmados de dengue.

Aedes aegytpti

Ocorre que a cidade está com uma grande infestação do mosquito Aedes aegypti que é transmissão destas doenças e que se prolifera ainda mais em climas como estamos vivendo, chuvas de verão, seguido de sol e calor, clima propícios para o desenvolvimento do mosquito. No fim de semana passado uma verdadeira força-tarefa foi realizada na região do Bairro Melissa, aonde com a ajuda de maquinários foram retirados mais de 58 toneladas de lixo pela a equipe da Sema (Secretaria Municipal de Meio Ambiente).

O trabalho continua ainda no local contando com o apoio das equipes da Secretaria de Meio Ambiente, Serviços e Obras Públicas e Território Cidadão com a manutenção e Saúde para vistorias e orientações. Devido à complexidade do local, será necessário o uso de uma máquina pantaneira, que deve ser disponibilizada pela a Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) nos próximos dias. As equipes ainda têm mais ações programadas para esta semana e continuarão atuando para coibir o descarte irregular e manter a cidade limpa.

Segundo a Sesau é importante que todos ajudem no combate ao mosquito e uma das formas é evitar o descarte irregular de lixo e entulhos que cria ambientes propícios para a proliferação do mosquito transmissor das doenças. O Município disponibiliza os serviços coleta de lixo comum, de recicláveis e até de volumosos, ainda foram constatados muitos casos de descarte irregular na região do Melissa, inclusive no rio que há na área.