Saúde alerta para baixo índice de vacinação contra gripe e aumento da circulação do vírus

Mesmo sem a queda mais brusca nas temperaturas, situação típica do outono, o clima mais ameno e a mudança do calor para o friozinho que ocorre dentro do mesmo dia, já está refletindo em um aumento de circulação dos vírus respiratórios. Na tarde desta terça-feira (6), a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) reuniu a imprensa para alertar quanto ao baixo índice de vacinação contra a gripe, que está disponível desde o começo de abril nas unidades de saúde.

De acordo com a coordenadora do PMI (Programa Municipal de Imunização), Ana Carolina Rossin, a cobertura vacinal é baixa com apenas 18% do público alvo, sendo que a meta é de 90% de vacinação dos públicos prioritários. “Neste público são aproximadamente 145 mil pessoas, mas nós vacinamos apenas 23 mil pessoas e estamos preocupados com isso, principalmente com idosos, crianças e as gestantes”, disse.

Rossin reforçou que como neste sábado ocorre o Dia D de Vacinação, as 46 unidades de saúde do município vão atender das 8 horas da manhã até às 5 da tarde, não só oferecendo a vacina da gripe para o público prioritário, mas a multivacinação para os outros grupos também. “Na dúvida, se tem alguma vacina em atraso, as pessoas podem levar a carteira e o profissional vai avaliar se podem fazer as vacinas e o que precisar ser feito”, reforçou.

Ela disse ainda que o Município conta com mais de 30 mil doses disponíveis e que no ano passado, 13 pessoas morreram na cidade em

decorrência da influenza. Por enquanto, a vacinação está focada no público-alvo, que são as pessoas mais suscetíveis a terem sintomas mais fortes, mas num segundo momento ela deve ser liberada para todas as pessoas que quiserem tomar a vacina.

O público-alvo inclui ainda as puérperas, pessoas com doenças crônicas ou deficiências, trabalhadores da saúde, professores, forças de segurança, população privada de liberdade, povos indígenas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, dentre outros. “Cascavel está com todo estoque de vacinas completo, sem nenhum imunizante em falta”, reforçou Rossin.