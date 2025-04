Paraná iniciou a vacinação contra a gripe nas unidades

Paraná - O Governo do Estado iniciou ontem (1º) a campanha de vacinação contra a gripe. Até o momento, o Paraná já recebeu 1,17 milhão de doses, das quais 332 mil já foram descentralizadas para as 22 Regionais de Saúde. Os demais imunizantes serão distribuídos a partir desta quinta-feira (3). A vacinação contra a Influenza deve ser feita em crianças a partir de seis meses até menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais e gestantes, trabalhadores da saúde, professores, forças de segurança, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas ou deficiências, dentre outros.



Vacina

“Vacina boa é vacina no braço. Estamos antecipando a vacinação em relação ao panorama nacional, justamente para garantir maior amplitude de cobertura. Por isso, contamos com o apoio dos municípios na realização de ações descentralizadas, ou seja, que atuem de acordo com a realidade local, como locais e horários de atendimento, para garantir imunização da população”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Beto Preto.

Ele lembrou que a vacinação é feita pelos municípios e de nada adianta o Paraná se adiantar se os municípios não aderirem. “Deixamos também o apelo para que todos aqueles que fazem parte dos grupos prioritários compareçam ao local de vacinação mais próximo. Vacinar é um ato de amor e solidariedade humana”, disse o secretário.