Novos 25 leitos são liberados durante esta quarta-feira (17) no HUOP

Tempo estimado de leitura: 2 minutos

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) recebeu no início da manhã desta quarta-feira (17) as camas, essenciais, para a abertura dos 25 novos leitos acordados entre HUOP e governo do estado do Paraná.

Estes equipamentos já estão em fase de montagem para assim, ao longo do dia, começarem a ser utilizados conforme necessidade. A abertura de mais esses leitos foi anunciada durante a inauguração da Ala Materno Infantil no início do mês de abril, com eles o Hospital Universitário agora conta com 355 leitos para atendimento a toda macrorregião.

Os novos leitos vão funcionar, temporariamente, no pavimento onde futuramente será instalada a UTI Neo Natal da Ala Materno Infantil, por enquanto, a prioridade é desafogar o Sistema Público de Saúde.

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná é referência em atendimento para aproximadamente 2 milhões de pessoas que compõem a macrorregião, formada por 94 municípios.

Fonte: Assessoria/HUOP