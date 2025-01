HUOP amplia capacidade com nova sala de cirurgia

Cascavel - Após uma reorganização interna, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) inaugurou uma nova sala de cirurgia. Com isso, acabou elevando para sete o número total de espaços no Centro Cirúrgico principal do hospital. A ampliação oferece maior agilidade e qualidade no atendimento aos pacientes de toda a região.

A nova sala foi viabilizada por meio de um planejamento estratégico que otimizou o uso de espaços internos, sem a necessidade de grandes obras. Segundo a direção do HUOP, a reorganização foi pensada para atender à crescente demanda por procedimentos cirúrgicos, garantindo também um ambiente mais moderno e equipado para os profissionais da saúde.

Com a expansão, o HUOP prevê um aumento significativo no número de cirurgias.