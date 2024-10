Hospital Regional: Número de eletivas cresce 168% após um ano da abertura

Nos últimos doze meses, ou seja, de outubro do ano passado até agora, foram feitos 2.649 procedimentos e, deste total, 1.001 cirurgias ocorreram no próprio hospital, representando 38% das intervenções na 20ª Regional de Saúde, que abrange 18 cidades, um aumento significativo ao período anterior que fechou em 986 cirurgias durante um ano.

Toledo – Neste mês de outubro completou um ano da abertura do Hospital Regional de Toledo, uma obra que há anos estava parada e foi bastante reivindicada pelos moradores de Toledo e de toda região. Segundo dados apresentados pela instituição nesta segunda-feira (14) durante este período houve um aumento de 168% no número de cirurgias eletivas realizadas na região.

Além disso, o hospital também realizou 2.142 exames de tomografia e 490 eletrocardiogramas, atendendo tanto os moradores da 20ª Regional de Saúde quanto da 10ª Regional de Cascavel. “Com esse crescimento substancial, o hospital se consolida como um pilar essencial para fortalecer o sistema de saúde local, garantindo maior acesso e qualidade nos serviços à população”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

Para Neves, o objetivo é garantir atendimento especializado em todas as regiões do Estado, e o Hospital Regional de Toledo é hoje uma referência em assistência de média e alta complexidade hospitalar, especialmente na área cirúrgica, no Oeste do Paraná. Com atendimento 100% pelo o SUS (Sistema Único de Saúde), o HRT tem quase 9,2 mil metros quadrados de área construída.

Referência regional

O hospital que se tornou referência para toda região, oferece uma infraestrutura completa, incluindo pronto atendimento, ambulatório de especialidades, centro diagnóstico por imagem, setor administrativo, farmácia, laboratório de análises clínicas e oito salas cirúrgicas. A unidade também dispõe de 10 consultórios e 10 leitos de UTI adulto, além de 79 leitos de enfermaria, sendo 59 para internação, nove para recuperação pós-anestésica, seis para pronto-socorro, três para recuperação pós-exame e dois para estabilização.