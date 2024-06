Hemocentro emite alerta para doação do sangue O negativo

O estoque de sangue do tipo O negativo está em uma situação bastante crítica e um alerta foi emitido pelo o Hemocentro de Cascavel, “convocando” doadores que tenham este tipo de sangue façam a sua doação, já que eles necessitam um mínimo de 50 bolsas; nesta semana chegaram o estoque contava com apenas uma bolsa. Por isso mesmo, o pedido de doações é urgente e quem tem este tipo de sangue não precisa nem fazer agendamento, basta ir diretamente ao Hemocentro para doar.

Segundo a assistente social do Hemocentro de Cascavel, Eliane Avancini, a unidade atende pelo menos 22 hospitais com o sangue coletado em Cascavel e, por isso, a necessidade de ter estoque para repor as bolsas que são solicitadas pelos hospitais. Na terça-feira (11), pela manhã, no estoque tinham apenas 8 bolsas, mas a quantidade é ainda muito aquém do mínimo necessário: 50 bolsas.

Nesta quarta-feira (12) o Hemocentro estará fechado para treinamento da equipe, mas atenderá normalmente a partir de quinta-feira (13), o que garante tempo parda os doares organizarem sua rotina e comparecerem a unidade. Vale lembrar que neste mês de junho é dedicado ao “Junho Vermelho” e a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) lançou a campanha “Paraná, terra de sangue bom” para incentivar as doações durante o mês de conscientização sobre a importância deste que é um ato de solidariedade .

Na sexta-feira (14), Dia Mundial do Doador de Sangue, e durante todo o mês, as 23 unidades do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, o Hemepar, reforçam a necessidade de mais doadores para manter os estoques de sangue que salvam centenas de vidas todos os dias. Durante o mês várias ações, tanto na capital do estado quanto em todas as cidades sede do Paraná estarão sendo promovidas.

Doações

Somente neste ano, o Paraná registrou 83 mil doações de sangue e durante todo o ano passado, foram mais de 187 mil. O sangue que é doado também é destinado a pessoas com outras doenças, que passam por cirurgias, vítimas de acidente e outros traumas. Lembrando que entre uma doação e outra é necessário um prazo de 60 dias para os homens e de 90 dias para as mulheres.

Depois de coletado, o sangue é fracionado e acontece o processo de separação dos hemocomponentes que são o plasma, hemácias, plaquetas e crio. Na sequência, a bolsa fica estocada até o resultado dos exames para a liberação. Por isso, também é importante ressaltar a necessidade da doação com antecedência, uma vez que, após a coleta, o sangue pode levar até 48 horas para ser liberado.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade necessitam de autorização e presença do responsável legal. O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado, além de evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação e apresentar documento oficial com foto, que pode ser carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação.

O Hemocentro de Cascavel está localizado a Rua Avaetés, 370, em anexo ao Huop. O atendimento ocorre de segunda a sábado das 7h às 17h30 e dizer que tem esse tipo de sangue, que nesse momento será atendido com prioridade.

Foto: SESPR