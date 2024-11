Falta de imunizantes e fim da ‘gotinha’ modificam o calendário de vacinação

O famoso “Zé Gotinha” que foi personagem de muitas campanhas nacionais no mês de agosto – data sempre bastante reforçada por toda a mídia para lembrar os pais da importância da gotinha que salva vidas – está deixando de existir.

A partir desta semana todas as UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) passam a aplicar apenas a vacina inativada da poliomielite que é injetável, ou seja, as gotinhas estão dando lugar a uma dose diferente.

De acordo com o MS (Ministério da Saúde), a mudança passa a valer para todo território nacional já que o esquema vacinal contra poliomielite passa a ser composto exclusivamente pela a dose injetável.

A decisão em substituir as duas doses de reforço com vacina oral poliomielite bivalente, a famosa ‘gotinha’, pela injetável levou em conta as novas evidências científicas para proteção contra a doença. Com o avanço tecnológico, será possível garantir uma maior eficácia do esquema vacinal.

De acordo com o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, a mudança é significativa e pode ser observada no mundo inteiro, visto que países como os Estados Unidos e nações europeias já utilizam esquemas vacinais exclusivos com a injetável. “O Ministério da Saúde está seguindo uma tendência mundial e substituindo as duas doses de reforço com a gotinha por uma dose da vacina injetável, que tem uma plataforma mais segura e protege muito bem as nossas crianças”, explicou.

Em todo o país, atualmente existem cerca de 38 mil salas de vacinação, sendo que a meta da pasta é que a cobertura vacinal alcance 95% até o fim deste ano. Em 2023, a cobertura da injetável foi de 86,5% e a de via oral 78,2%, segundo as informações contidas na Rede Nacional de Dados em Saúde.

O esquema vacinal anterior contemplava a administração de três doses da injetável aos 2, 4 e 6 meses e duas doses de reforço da ‘gotinha’, aos 15 meses e aos 4 anos de idade. A partir de hoje, será necessária apenas uma dose de reforço com VIP, aos 15 meses. Desta forma o esquema vacinal passa a ser: 2 meses (1ª dose); 4 meses (2ª dose); 6 meses (3ª dose) e aos 15 meses a dose de reforço.