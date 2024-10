"Eu creio que ela vai sair dessa, estou pedindo a Deus", diz pai de Manuela

IMPORTANTE!

Saúde promove capacitação de profissionais sobre Transtorno do Espectro Autista

Cerca de 200 profissionais da Atenção Primária e Especializada em saúde, da educação e de proteção social participaram nesta quinta-feira (3) em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, do curso de capacitação que tem como objetivo melhorar a abordagem ao Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) na região. A iniciativa fez parte do programa de […]