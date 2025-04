Dia D da vacinação será em 10 de maio; força-tarefa nas escolas começa na segunda

“A vacinação é um desafio constante e necessita da união”, disse o diretor-geral da Sesa, César Neves . “Precisamos expandir ainda mais a imunização no Estado e blindar nosso território, protegendo a população contra as doenças”.

A pactuação desta série de reforços nas ações de imunização da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems/PR) foi anunciada durante a 2ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/PR), realizada em Curitiba.

Curitiba - Foram definidos nesta quarta-feira (9) o Dia D de Multivacinação e o início da vacinação nas escolas. O Dia D, mobilização estadual, está marcado para o próximo dia 10 de maio, com foco nas vacinas contra a gripe (Influenza), Covid-19 e Febre Amarela, mas também estarão disponíveis as demais vacinas de rotina. Os municípios se comprometeram a atualizar as carteiras de vacinação e reforçar a proteção contra as diversas doenças.

Outro tema debatido durante o encontro foram as estratégias para a prevenção da Mortalidade Materna e Infantil no Paraná.

Dentre elas estão a recomposição e fortalecimento dos Grupos Técnicos de Agilização e Revisão de Óbitos (GTARO) regionais, as capacitações com simuladores para treinamento e aperfeiçoamento, ajustes do Plano Regional de Redução de Mortalidade Materna, reforço da segurança do paciente e outras iniciativas que assegurem o bem-estar e assistência das grávidas, puérperas e recém-nascidos.

“Estamos intensificando nossas ações nessa área, principalmente nas emergências obstétricas. Não podemos perder vidas por mortes evitáveis. Pactuamos esse comprometimento para a redução dos índices”, reforçou o diretor.

Outros Acordos e Discussões

Houve ainda acordo para a alteração da gestão de dados das Unidades Básicas de Saúde, para organização dos processos da atenção de média complexidade ambulatorial; da fusão do Grupo Condutor do PlanificaSUS Paraná com o Grupo Condutor do Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada (PNAES) e do andamento do Opera Paraná Fase 3, com a ampliação do acesso a cirurgias eletivas hospitalares em território de gestão municipal.

Arboviroses e TEA

Em relação à dengue foram reforçadas orientações de manejo clínico e do atendimento às pessoas com suspeita da doença aos gestores e profissionais de saúde municipais. “Juntos temos de reforçar o atendimento nos municípios no enfrentamento às arboviroses. A hidratação é o ponto focal para a recuperação e tratamento das pessoas diagnosticadas com dengue”, disse a diretora de Atenção e Vigilância da Sesa, Maria Goretti David Lopes.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Programa SUS Digital, Aids e a fila de pacientes para as várias especialidades também estiveram na pauta durante o encontro.

Fonte: AEN