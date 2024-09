Com uma semana de atraso, Huop inicia cirurgias na segunda-feira

Em Cascavel, somente na fila de espera do Huop (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) são pelo menos, 3,2 mil pacientes que aguardam pelo procedimento via SUS (Sistema Único de Saúde). A inauguração do CCP (Centro de Cirurgias Programadas) do Huop, no início de setembro, gerou expectativa positiva nos pacientes que foram convocados pela empresa contratada por R$ 32 milhões, a CIS (Centro Integrado em Saúde), para a realização de 3.120 cirurgias (cirurgia geral, ortopedia, urologia e vascular).

Entretanto, as cirurgias que deveriam ter começado na última segunda (9), foram canceladas devido a uma nova fiscalização da vigilância sanitária da Prefeitura de Cascavel que impediu que o Centro iniciasse suas atividades. De acordo com o Huop, como mostrou reportagem do O Paraná publicada na edição de quinta-feira (12), “foi realizada uma visita inicial por parte da Vigilância Sanitária e as adequações foram feitas”. Porém, “na sequência pediram uma nova reunião e apontaram outras adaptações”.

Segundo o hospital, “os apontamentos feitos por parte da Vigilância Sanitária, foram realizados, respeitando o relatório apresentado, o que levou ao anúncio do início das cirurgias, que deveria ter acontecido na segunda-feira (9)”, mas sem a liberação não foi possível. “O Huop segue aguardando a liberação final para imediatamente dar início às cirurgias dos pacientes”, completou a nota.

CCP liberado

Já no final da tarde de sexta-feira (13), a assessoria de imprensa do Huop informou que o CCP foi, enfim, liberado pela Vigilância Sanitária do Município e o cronograma das cirurgias será iniciado na próxima segunda-feira (16). Também na segunda, logo as 8h, os diretor-geral do Huop, Rafael Muniz, fará uma coletiva de imprensa para detalhar a liberação do centro e o início das cirurgias.