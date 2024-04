Com apoio das Regionais de Saúde, municípios realizam mutirão de combate à dengue

Neste fim de semana foram realizadas várias ações de combate à dengue nas regiões Sudoeste, Centro-Sul e Noroeste do Paraná. As mobilizações para a remoção de criadouros e conscientização da população tiveram o envolvimento e participação de equipes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dos Agentes Comunitários de Saúde dos municípios, polícias Militar e Penal, Exército Brasileiro, órgãos municipais e organizações da sociedade civil.

As equipes da Sesa, por meio das Regionais de Saúde de Francisco Beltrão (8ª RS), Maringá (15ª RS) e Guarapuava (5ª RS), fizeram visitas aos domicílios, distribuíram material informativo sobre o Aedes aegypti, transmissor da dengue, ajudaram na eliminação dos focos do mosquito, além de outras iniciativas relacionadas ao enfrentamento da doença. As ações foram realizadas após a verificação de pontos propícios à proliferação do mosquito e para conter os já existentes nas regiões.

Na Regional de Maringá foi organizado um mutirão no próprio município-sede. Mais de dez quarteirões foram vistoriados, 208 depósitos eliminados e 392 casas visitadas. Em três delas haviam larvas do mosquito. Segundo o último boletim da dengue divulgado pela Sesa, Maringá é o 4º município com mais casos confirmados da doença (10.549) no Estado.

O município de Francisco Beltrão está em 5º lugar no ranking das cidades com mais casos confirmados (6.613). Por conta do atual cenário, a 8ª RS ajudou a chamar a atenção para o problema na localidade. No sábado (20), 90 pessoas estiveram envolvidas no mutirão no bairro Pinheirão e na atividade de sensibilização na Praça Central. A ação, com o movimento “Unidos contra a Dengue”, é um trabalho conjunto em várias frentes que atuam na conscientização da população e verificação e remoção de criadouros na cidade.

Na Regional de Guarapuava, as equipes se deslocaram até aos municípios de Rio Bonito, Porto Barreiro, Palmital e Virmond para um trabalho de campo. Toneladas de lixo foram retiradas e foram identificados vários locais com água parada e recipientes com prováveis criadouros. No decorrer da semana passada também foram realizadas 400 palestras sobre o tema em escolas municipais e hospitais da região.

CENÁRIO – O boletim semanal da dengue publicado na última terça-feira (16) confirmou 140 mortes pela doença no atual período epidemiológico, que iniciou em julho de 2023. Os dados do 32º Informe Epidemiológico apresentaram também 219.045 casos confirmados, 451.280 notificações e 97.083 casos em investigação. No dia 14 de março o Paraná decretou situação de emergência em saúde pública para dengue devido ao aumento no número de casos e óbitos.

Fonte: AEN