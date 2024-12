Chikungunya: Fumacê é aplicado nos bairros com casos confirmados

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Cascavel iniciou nesta semana a aplicação do inseticida conhecido popularmente como “fumacê” nos bairros da Região Norte da cidade, localidade que tem oito casos de febre chikungunya confirmados. A aplicação é feita no começo da manhã e no fim da tarde dependendo do clima, já que a incidência de vento e da chuva impede a aplicação, das 16h30 às 21h e das 5h às 9h.

Na semana passada, a Sesau tinha anunciado o pedido oficial à Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) que encaminhou os veículos que começaram a aplicar o inseticida nesta terça-feira (10) e devem continuar nos próximos dias. A aplicação está sendo feita nos bairros Melissa, Julieta Bueno, Brasmadeira, Tocantins e Interlagos e visa frear o aumento de casos da doença que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Para avisar a população, os carros de som estão passando pelos bairros, já que alguns cuidados devem ser tomados. A recomendação é que as portas e as janelas sejam abertas, mas que potes com alimentos e água de animais de estimação sejam retirados, assim como a proteção de gaiolas, caixas de água e do próprio ser humano – principalmente as pessoas com problemas respiratórios.

Vale lembrar que o inseticida só elimina o mosquito em circulação e que, por isso, os cuidados com a eliminação de novos criadouros devem ser mantidos. É importante manter sempre os quintais limpos e não deixar nenhum tipo de água parada.

Dia D



O Ministério da Saúde realiza, neste sábado (14), o Dia D de Mobilização contra a Dengue, uma iniciativa nacional que une Governo Federal, estados, municípios e a população no controle da doença. A ação busca conscientizar a sociedade sobre a importância de medidas simples para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da doença.