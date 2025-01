Cascavel recebe vacinas de febre amarela, varicela e covid-19

SAÚDE

Nova sala de cirurgia do HUOP vai aumentar número de procedimentos

Cascavel - Para atender um número maior de pacientes, o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) inaugurou uma nova sala de cirurgia, elevando para sete os espaços que fazem parte do centro cirúrgico principal do hospital. Com esta nova expansão a intenção do hospital é de realizar um aumento significativo no número de cirurgias […]