Boletim semanal da Secretaria da Saúde confirma 308 novos casos de dengue no Paraná

CASCAVEL

Saúde: Vacinas de febre amarela e tetravalente estarão disponíveis a partir de amanhã

A Secretaria de Saúde de Cascavel informa que recebeu 800 doses de vacina de febre amarela e 864 doses de tetravalente, que estavam em falta no Município, devido à ausência de repasse do Ministério da Saúde. Então, atenção, pais e responsáveis: a partir desta terça-feira (12), as unidades do perímetro urbano iniciarão a aplicação nas […]