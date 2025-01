Após crise do hMPV, China contata OMS sobre doenças respiratórias

A China intensificou a comunicação com a Organização Mundial da Saúde (OMS) após sofrer um súbito aumento de infecções pelo metapneumovírus humano (hMPV). A informação foi publicada pelo Ministério das Relações Exteriores do país asiático nesta sexta-feira (10).

A medida reflete a preocupação com a alta de doenças respiratórias em algumas regiões, sobretudo no norte do país. Segundo o porta-voz do governo chinês, Guo Jiakun, embora a ação demonstre o cuidado do governo com a saúde da população, não há motivos para alarme, já que esta é uma doença viral conhecida há muitos anos.

A maioria dos casos de internações por hMPV registrados na China atinge crianças menores de 14 anos. Autoridades de saúde do país afirmam que o inverno agrava a vulnerabilidade a doenças respiratórias e deve ser a explicação para o aumento de casos.

O que é o hMPV e quais os sintomas principais?

O metapneumovírus humano, identificado em 2001, é um vírus respiratório da família pneumoviridae. Frequentemente provoca infecções leves, semelhantes a um resfriado. Em alguns casos, a doença também pode evoluir para bronquiolite ou pneumonia, especialmente em crianças pequenas e idosos.

Os sintomas mais comuns incluem febre, tosse, congestão nasal, dificuldade respiratória e cansaço. Em casos graves, a hospitalização pode ser necessária, mas óbitos relacionados ao vírus são raros. O hMPV segue um padrão sazonal, com maior incidência em períodos em que há queda das temperaturas, semelhante ao vírus sincicial respiratório (VSR).

Qual é a situação do hMPV no Brasil?

O metapneumovírus circula no Brasil desde 2004 e é responsável, inclusive, por hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Entre setembro e outubro de 2023, aproximadamente 150 casos de internações por hMPV foram registrados no país, segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde. Eles resultaram em cinco óbitos.