Agentes vistoriam 5 mil imóveis contra Aedes aegypti em Cascavel

SAÚDE

Mais Médicos: novo ciclo abre 158 vagas em 106 municípios do Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) informa que o Paraná foi contemplado com 158 vagas de reposição no novo ciclo do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB). A iniciativa integra a estratégia nacional de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) e tem como objetivo ampliar o acesso à assistência médica […]