4º LIRAa: Saúde vai vistoriar mais de 4,7 mil casas em Cascavel

As inspeções serão realizadas em quarteirões previamente sorteados, que abrangem 122 localidades cadastradas no Programa de Controle de Endemias, o que garante a cobertura em todos os bairros de Cascavel.

No ciclo anterior, realizado em março de 2024, o índice de infestação registrado no Município foi de 1,5%, considerado de médio risco . O Ministério da Saúde preconiza um índice de até 1% para controle ideal.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, dará início ao 4º LIRAa (Levantamento de Índice Rápido e Amostral para Infestação de Dengue) a partir de segunda-feira (4) até quarta-feira (6), em Cascavel . Durante este período, os agentes de endemias realizarão vistorias em 4.741 imóveis para identificar focos do mosquito Aedes aegypti.

Colaboração da comunidade é essencial

A Secretaria de Saúde pede a colaboração dos moradores para receber os agentes de endemias e facilitar o processo de vistoria. Portanto, a conscientização e apoio da comunidade são essenciais para garantir a eficácia das ações de prevenção.

Importância do levantamento para ações de combate à dengue

A atividade do LIRAa é fundamental para atualizar o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti no Município. Ademais, a partir dos dados obtidos, a Secretaria de Saúde, através do Setor de Controle de Endemias, poderá planejar ações específicas e intersetoriais nas áreas de maior risco, focando na eliminação dos focos do mosquito.

Situação atual e responsabilidade coletiva

Atualmente, no ano epidemiológico 2024/2025, já foram confirmados 13 casos de dengue em Cascavel. Isto no período de 28 de julho a 26 de outubro de 2024. Portanto, a luta contra a dengue é uma responsabilidade compartilhada entre o setor público e a comunidade. Por fim, o combate ao mosquito depende do cuidado de todos para evitar a proliferação do Aedes aegypti e reduzir o risco de novas infecções.

Fonte: Secom