Novo confronto entre agricultores e indígenas é registrado em Guaíra

NO CAMPO

Setor produtivo vê mais uma perseguição ao agro com restrições ao crédito rural

Palotina – Mais uma vez, o setor produtivo reclama da conduta do governo federal em relação ao setor responsável por sustentar a balança comercial do País. Entidades de diversos estados, entre as quais a Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), têm solicitado insistentemente ao governo federal, alterações na Resolução 5.081/2023, do Conselho Monetário […]