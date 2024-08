Conflito entre moradores e indígenas termina com pessoas feridas em Guaíra

OESTE Terra Roxa e Guaíra: Produtores cobram ação contra paraguaios invasores

Confirmando a declaração feita de forma recorrente pelo presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), Pedro Lupion, as cinco áreas invadidas em Terra Roxa e Guaíra contam com muitos paraguaios entre os indígenas. A informação foi confirmada na tarde de ontem pela equipe de reportagem do Jornal O Paraná, juntamente com produtores rurais ligados ao […]