Produtores de leite

O Líder do Governo, deputado Hussein Bakri (PSD), comemorou a aprovação unânime na Assembleia Legislativa do Paraná do Projeto de Lei 201/2024, que tem o objetivo de proteger as cerca de 70 mil famílias produtoras de leite do Estado frente ao aumento significativo na importação do leite em pó.

Produtores de leite II

O texto, que já foi enviado à sanção do Governador Ratinho Junior, fica eliminada a isenção de ICMS para a importação de leite em pó e queijo mussarela, instituindo taxação de 7%. “Essas medidas são necessárias porque o Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil”, destacou Bakri.

Ministro no Oeste

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, estará em Foz do Iguaçu nesta sexta-feira (26). Fachin participará do “Simpósio sobre Ética Pública”. Na abertura do evento será assinado o protocolo de intenções entre a Itaipu Binacional e a Comissão de Ética Pública, seguida pelas palestras “Democracia, Ética e Direitos Fundamentais no Brasil” e “Ética Pública e a condição da mulher na sociedade”.

Exportação

O vice-governador Darci Piana apresentou ao embaixador do Uruguai, Guillhermo Valles Galmés, o projeto da Nova Ferroeste. “O Paraná tem no agronegócio a sua grande vocação, assim como o Uruguai, e podemos trabalhar juntos para buscar novos caminhos para melhorar os processos de exportação”, disse Piana.

Nova Ferroeste

A Nova Ferroeste será o corredor de exportação entre o Mato Grosso do Sul e o Porto de Paranaguá, com ramais até Chapecó e Foz do Iguaçu, com potencial para potencializar as conexões produtivas na região de fronteira, e os números da Portos do Paraná, que bate recordes de movimentação há oito meses seguidos.

Pré-candidatos

Sete partidos anunciaram pré-candidatos à Prefeitura de Londrina até esta quinta-feira (25). São eles: Barbosa Neto (PDT), Isabel Diniz (PT), Jairo Tamura (União Brasil), Nelson Villa (PSDB), Maria Tereza Paschoal de Moraes (PP), Tercílio Turini (MDB) e Tiago Amaral (PSD).

Pré-candidatos II

Até a quarta-feira desta semana, Cascavel contabilizava seis pré-candidatos à Prefeitura. Entre os possíveis concorrentes estão: Edgar Bueno (PSDB), Fernando Mantovani (MDB), Henrique Mecabo (Novo), Liliam Porto (PT), Márcio Pacheco (PP) e Renato Silva (PL).

Lava Jato

O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli decidiu anular todos os atos judiciais praticados contra Fábio Dallazem, ex-assessor do deputado federal e ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB), em investigações relacionadas à Lava Jato. Na prática, Toffoli estendeu a Dallazem os benefícios de uma decisão sobre Richa.

Legislação eleitoral

O governador Ratinho Júnior acerta os detalhes e faz as últimas reuniões antes de anunciar a reforma que pretende fazer no time de secretários de Estado. Algumas medidas são necessárias para cumprir a legislação eleitoral. Especulações afirmam que as mudanças ocorrerão nas Secretarias das Cidades, Inovação e Fazenda.

Conferência

A ministra Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação) participou nesta quinta-feira (25) na UTFPR em Curitiba da abertura da 5ª Conferência Regional Sul de Ciência, Tecnologia e Inovação. Com o tema Justiça, Sustentabilidade e Desenvolvimento, o documento do encontro será usado na elaboração da nova Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o período de 2024 a 2030.