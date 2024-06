Parceiro da Escola

Se aprovada pela comunidade, a gestão de colégios públicos no Paraná por empresas começa em 2025. O Programa Parceiro da Escola, sancionada pelo governador Ratinho Júnior, propõe transferir para a iniciativa privada a administração de 204 colégios estaduais. Segundo o secretário estadual de Educação, Roni Miranda, as empresas do ramo de atividade educacional serão selecionadas por meio de um processo de credenciamento.

Nota Paraná

Um homem que mora na Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi o vencedor do sorteio do Nota Paraná. No mesmo sorteio, um morador de Campo Mourão, no noroeste do Paraná, ganhou R$ 100 mil, enquanto um homem que mora em Araucária foi sorteado com R$ 50 mil.

Vagas

O Governo do Paraná está com inscrições abertas para 40 vagas. As inscrições na internet seguem até 25 de junho. As provas serão no formato online em 8 de julho e o resultado sairá em 19 de julho. Os selecionados vão receber bolsa-auxílio mensal de R$ 2.375,00 mais auxílio-transporte de R$ 264,00. Confira as vagas: Curitiba (15), Loanda (2), Maringá (2), Umuarama (3), Dois Vizinhos (2), Pato Branco (2), Foz do Iguaçu (3), Ivaiporã (3), Londrina (3), Jacarezinho (2), Paranaguá (2) e Ponta Grossa (1).

PL apoia Barros

O presidente do PL de Maringá, deputado Delegado Jacovós, seguiu a orientação das direções estadual (deputado federal Fernando Giacobo) e nacional (Valdemar da Costa Neto) e vai apoiar a candidatura de Silvio Barros (PP) à prefeitura da cidade. O apoio foi unânime ainda dos atuais 40 pré-candidatos a vereador. O partido terá uma chapa de 16 candidatos à Câmara Municipal em outubro.

Concurso público

A Prefeitura de Medianeira abriu um concurso público para preencher 90 vagas, em diferentes cargos. O salário varia conforme o cargo de R$ 2.186,15 a R$ 9.754,91. Há oportunidades para agente de endemias, arquiteto, engenheiro ambiental, fonoaudiólogo, fiscal, entre outros. Interessados têm até 8 de julho para realizar a inscrição pela internet. A taxa varia de R$ 80 a R$ 120.

Capacitação

A Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania e a Agência Nacional de Saúde Suplementar capacitaram equipes de 20 cidades do Paraná sobre as normas que regem os planos de saúde no País. O secretário Santin Roveda aponta que os paranaenses registraram 6.817 ocorrências na ANS em 2023, entre reclamações e pedidos de informações relativos à saúde suplementar. Neste ano, só no primeiro trimestre, foram 1.597 ocorrências. Segundo a ANS, os planos de saúde individuais e familiares terão reajuste anual máximo de 6,91%, valendo para o período entre maio de 2024 e abril de 2025.

Betti em Foz

O ator Paulo Betti abre na terça-feira (11) em Foz do Iguaçu a temporada paranaense do espetáculo Autobiografia Autorizada. A promoção é da Itaipu e faz parte da programação de aniversário dos 50 anos da binacional. Os ingressos para os 300 lugares do auditório da UniAmérica são gratuitos. O espetáculo também passará por outras 14 cidades do Estado – a última apresentação será em Londrina, no dia 30 de junho.