Mais pesquisa

E as pesquisas eleitorais em Cascavel não param de pipocar. Ontem (9), o Instituto Linear Pesquisas registrou no TSE uma nova sondagem para a prefeitura de Cascavel. A previsão é que o estudo seja divulgado na próxima quarta-feira (15). Nesse estudo constam os nomes de Renato Silva, Marcio Pacheco, Fernando Mantovani, Professora Liliam e Henrique Mecabô. O pré-candidato do DC, Coronel Lee foi deixado de fora do estudo. A pesquisa foi registrada sob o n° PR-04246/2024.

Todos candidatos?

Líderes partidários têm reclamado que seus pré-candidatos estão sendo preteridos em algumas pesquisas. Porém, o grande número de postulantes à disputa, quase sempre cai para menos da metade dos nomes incluídos nas listas das pesquisas de intenção de votos. É bem sabido que tem partido diz que estará na disputa apenas para ter como “barganhar” com os candidatos mais bem cotados. Há quem dia que partido que lança pré-candidatura e negocia apoio aos “47” do segundo tempo, deveria ser penalizado…

Foz e RS

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, anunciou ontem (9) a destinação de R$ 1 milhão para ajudar na recuperação do Estado do Rio Grande do Sul. O recurso foi viabilizado com o cancelamento 45ª Fartal (Feira de Artesanatos e Alimentos de Foz do Iguaçu), que seria realizada nos dias 7, 8, 9 e 10 de junho, no Centro de Convenções.

Visita da PF

Quem recebeu uma visita da Polícia Federal em casa na manhã de ontem (9), foi Eduardo Requião, ex-superintendente do Porto de Paranaguá e irmão do ex-governador, Roberto Requião. A PF cumpriu mandados de busca e apreensão na Operação Serendipitia que investiga a prática de crimes de lavagem transnacional de dinheiro, evasão de divisas, corrupção ativa e passiva e de associação criminosa.

Uso da água

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná reconheceu a inconstitucionalidade de um artigo da Lei Estadual nº 12.726/99. O dispositivo estende a isenção da cobrança pelo direito de uso da água aos produtores rurais cujo consumo seja exclusivamente destinado à produção agropecuária e silvipastoril. Segundo o TCE, a Lei Estadual em questão invadiu a competência da União para tratar sobre a outorga pelo uso de recursos hídricos.

Planejamento

O futuro esportivo paranaense começou a ser traçado na Assembleia Legislativa do Paraná. Do esporte lúdico ao alto rendimento, do lazer ao financiamento esportivo, do esporte escolar ao paradesporto e todas as demais facetas do setor serão incluídas em um programa de vanguarda. Uma política a longo prazo e inédita no país definida no “Plano Decenal do Esporte do Paraná 2026- 2036: O Esporte Que Queremos Para Os Próximos 10 Anos”.

Emendas para o RS

O Congresso Nacional aprovou projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 para permitir ao Governo Federal executar com prioridade recursos de emendas parlamentares para cidades em situação de calamidade pública, como a vivida no Rio Grande do Sul.

Mais elétricos?

O Governo Federal irá destinar R$ 52,7 milhões para a aquisição de uma frota de ônibus elétricos e seus respectivos carregadores para a cidade de Cascavel. A informação foi confirmada pela vereadora Professora Liliam. Segundo ela, a medida também abre caminho para a discussão sobre a implementação da tarifa zero.