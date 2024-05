Firás Fahs “se vira nos 30” em fim de semana agitado em Interlagos

Firás Fahs terá um fim de semana agitado em um verdadeiro “se vira nos 30”, dividindo-se entre o kartódromo e o autódromo de Interlagos.

O piloto de Foz do Iguaçu fez ontem testes na Fórmula 4 Brasil no Autódromo de Interlagos; hoje participa dos treinos da 4ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart no Kartódromo de Interlagos e da 2ª etapa da Fórmula Delta no Autódromo de Interlagos; amanhã disputa as provas de kart pela manhã e a corrida 1 da Fórmula Delta à tarde no autódromo. No domingo será apenas a corrida 2 da Fórmula Delta no autódromo.

Depois do bom desempenho na estreia na Fórmula Delta, quando largou em sétimo, conquistou o quinto lugar na corrida da sexta-feira e quarto no sábado; e entre os estreantes foi segundo na sexta e terceiro o sábado, Firás Fahs (New Zone Importados/Brand Collection/ExtraVape/Realme) dará sequência ao processo de adaptação ao carro, mas se mostra confiante na possibilidade de ir ao pódio nas duas corridas. Ele ocupa a terceira colocação na classificação do campeonato, com 18 pontos, ao passo que o líder Pedro Antunes tem 40. Na competição dos estreantes, Firás é o vice-líder, com 27 pontos, enquanto que o líder Christian Helou soma 35.

Na Copa São Paulo Light de Kart, Firás defenderá a equipe Bravar Motorsport/Disam Insumos Agrícolas/Lei de Incentivo ao Esporte e busca recuperação, depois de ter abandonado a etapa anterior. “Espero que desta vez a sorte esteja do meu lado e possa brigar pelas primeiras colocações. Nosso equipamento é competitivo, mas detalhes estão nos atrapalhando”, acentua Firás Fahs.