Alexandre Padilha visitará o Paraná na próxima semana para anunciar novos investimentos em saúde

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitará o Paraná na próxima segunda-feira (31), quando participará do anúncio de investimentos do governo federal e da Itaipu Binacional em energia solar, que visam garantir a sustentabilidade dos hospitais filantrópicos e santas casas do estado, integrantes da Femipa – Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Paraná.

A informação foi confirmada pelo próprio ministro Padilha ao deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) e mais 120 prefeitos(as), vereadores(as) e secretários(as) municipais paranaenses que participaram, nesta terça-feira (25), em Brasília, do Encontro de Lideranças Municipalistas do Paraná, promovido por Zeca na Câmara dos Deputados.

O anúncio dos investimentos nas santas casas e hospitais filantrópicos paranaenses acontecerá no Teatro Marista de Londrina, às 14h, na região Norte do estado. A programação deve envolver ainda compromissos nas cidades de Maringá e de Ponta Grossa. “A ação da Itaipu, Femipa e Ministério da Saúde traz mais investimentos para a estruturação dos hospitais e mais saúde para o povo do Paraná. Ao economizar na conta de energia elétrica e reduzir os custos de manutenção, os hospitais ganham um fôlego financeiro para dedicar ainda mais atenção e cuidados à sua razão de ser: salvar vidas!”, disse Zeca Dirceu.

Atenção ao prazo!

Padilha também aproveitou o contato com as lideranças paranaenses para lembrar que, até o dia 31 de março também, está aberto o prazo para que as prefeituras de todo o país submetam projetos à seleção do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento –, voltada para a aquisição de ambulâncias do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Emergência –, tanto de renovação da frota, quanto de expansão dos serviços; de unidades básicas de saúde (UBS), policlínicas, de centros de atendimento psicossocial (CAPS) e unidades móveis de saúde bucal (odontomóvel). Ainda ressaltou a vigência de novo edital do programa Mais Médicos, destinado à contratação de mais de 2.279 profissionais e para a efetivação de ações que visam reduzir o tempo de espera por consultas, cirurgias, exames e procedimentos especializados no SUS (Sistema Único de Saúde).