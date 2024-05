Abertas as inscrições para a 38ª Cascavel de Ouro

Estão abertas as inscrições para a Cascavel de Ouro de 2024. A corrida de maior tradição do automobilismo brasileiro chega à sua 38ª edição com o grid formado pelos carros que compõem o campeonato da Gold Turismo.

Com duração de três horas, a prova tem sua realização confirmada para 10 de novembro no Autódromo Internacional Zilmar Beux, e fará parte do cronograma de atividades comemorativas ao 73º aniversário da cidade de Cascavel.

A programação do evento de novembro incluirá, ainda, a quarta edição da Cascavel de Prata, também com inscrições abertas.

As inscrições podem ser requisitadas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (45) 9 9134-5760, também disponível para mensagens via WhatsApp.

Crédito: Divulgação