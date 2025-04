Superintendência do Cade é “contra” a Unimed comprar Policlínica; Tribunal Administrativo julgará caso

De acordo com o Cade , com o fechamento do mercado de hospitais gerais para operadoras de planos de saúde concorrentes, não é possível descartar a ocorrência de efeitos danosos à concorrência decorrentes dessa prática, seja pela menor atratividade de planos de saúde ofertados por operadoras concorrentes da Unimed, pela eventual ausência do Hospital Policlínica em suas redes credenciadas, ou por limitações de crescimento desses rivais, considerando a possível redução de parcela significativa da capacidade instalada de leitos hospitalares em sua rede credenciada para atender seus beneficiários.

Cascavel - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica , a SG/Cade, remeteu para análise do Tribunal Administrativo da autarquia a operação referente à aquisição, pela Unimed Cascavel, do controle integral do Hospital Policlínica de Cascavel . A decisão de impugnar o ato de concentração foi proferida por meio do despacho assinado antes do feriadão de Páscoa.

Além da possibilidade de fechamento total de mercado, a Unimed Cascavel pode adotar estratégias de descredenciamento de hospitais concorrentes ao Policlínica, como o Hospital São Lucas — seu principal concorrente no município. A análise de aritmética vertical realizada pelo DEE identificou incentivos que favorecem esse tipo de conduta. O estudo também não descarta a ocorrência de fechamentos parciais, nos quais a operadora direcionaria seus beneficiários para determinados procedimentos em hospitais específicos, impactando adversamente outros concorrentes no segmento de hospitais gerais.

Dessa forma, considerando a importância da Unimed Cascavel como compradora contratante de serviços hospitalares na região, tampouco é possível descartar efeitos negativos no mercado de hospitais gerais no município de Cascavel.

De acordo com a Superintendência, a alternativa por remédios não seria capaz de sanar os potenciais prejuízos da operação ao ambiente concorrencial. Isso porque a imposição de remédios representaria elevado ônus tanto para a autoridade antitruste quanto para as requerentes, sem restaurar as condições do ambiente concorrencial presentes no cenário pré-operação.

Considerando esses fatos, o Cade concluiu pela impugnação, com recomendação de rejeição. Com a remessa do ato de concentração para o Tribunal Administrativo do Cade, o processo será distribuído a um(a) conselheiro(a)-relator(a), que ficará responsável pela condução do caso e, posteriormente, o levará para julgamento pelo colegiado.

Unimed espera concretizar negociação

A Unimed Cascavel se manifestou por meio de nota encaminhada à reportagem do jornal O Paraná, informando que a manifestação da Superintendência‑Geral do Cade é apenas uma “recomendação e, assim, não vinculante ao órgão decisor”.

Informou ainda que a etapa faz parte do curso normal do processo dentro do Conselho e que a “Unimed Cascavel trabalha com o auxílio de assessorias jurídicas especializadas e renomadas, colaborando ativamente com a análise do Cade e fornecendo todas as informações solicitadas, e espera que o processo se concretize de forma positiva o mais breve possível.”