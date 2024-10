ALEP

Campanha Doe uma História, Inspire um Futuro: Ajude a promover o acesso à literatura

A campanha “Doe uma História, Inspire um Futuro”, do Conselho de Ações Solidárias da Assembleia Legislativa do Paraná, arrecada livros infantis e juvenis até 31 de outubro no hall do Prédio Administrativo. Incentivar doações Iniciada neste mês das Crianças, a ação visa incentivar doações, destacando o impacto da leitura no desenvolvimento das novas gerações, especialmente […]