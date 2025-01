Ratinho Junior é um dos principais nomes para desbancar Lula em 2026, mostra pesquisa

Paraná - O governador do Paraná, Ratinho Junior, aparece como um dos principais concorrentes ao Palácio do Planalto na sondagem divulgada nesta segunda-feira (13) pela Paraná Pesquisas. Ele tem 15,9% das intenções de voto no cenário em que aparece concorrendo com Lula, Ciro Gomes, Ronaldo Caiado e Helder Barbalho. O atual presidente aparece com 34,9%.

Ratinho Junior é o nome que mais reúne apoio na região Sul, com 36% das intenções de voto, contra 21,8% de Lula, 14,9% de Ciro Gomes e 10,9% de Ronaldo Caiado. O governador do Paraná pontua bem inclusive nos estados do Norte e Centro-Oeste (11,6%) e Nordeste (9,3%), o que demonstra ainda grande margem para crescimento. No Sudeste ele tem 14,7% das intenções.

A pesquisa também mostra que Ratinho Junior tem boa intenção de voto entre a população adulta, com quantidade superior a Ciro Gome. De 35 a 44 anos, ele tem 16,4% de intenções, de 45 a 59 anos, 17,9%, e com 60 anos ou mais, 19,6%. Lula varia de 33,2% a 36% nesse mesmo recorte, e Ciro Gomes, de 14,6% a 17,4%.