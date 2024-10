Proposta prevê exame genético de detecção de câncer de mama no SUS

A deputada Maria Victoria (PP) propõe a inclusão do exame genético para detecção do câncer de mama na rede pública do Paraná, através do projeto de lei 629/2024.

O objetivo é implementar o rastreamento genético nos exames realizados pelo SUS.

O exame

Ela destaca que esses exames poderão reduzir mortes evitáveis e permitir diagnósticos precoces, além de possibilitar intervenções mais eficazes.

“Uma estratégia acessível que beneficia a saúde pública. Estudos mostram que mulheres informadas sobre seu risco genético têm maior chance de sobrevivência ao câncer, pois podem adotar medidas preventivas, como mamografias mais frequentes“, afirma.

Entretanto, a deputada também enfatiza que o rastreamento genético no SUS promove equidade no acesso à saúde. “Atualmente, esse tratamento está disponível apenas na rede privada, a um custo elevado. Oferecer este serviço no SUS democratiza a prevenção e amplia o acesso de mulheres de diferentes classes sociais a ferramentas essenciais de saúde.”