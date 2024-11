Projetos de lei beneficiam vacinação domiciliar para pessoas com TEA, idosos e com deficiência

Está em trâmite na Assembleia Legislativa do Paraná três Projetos de Lei, de autoria do Deputado Estadual Delegado Tito Barichello (União), que incluem a vacinação domiciliar para pessoas com Deficiência, pessoas Idosas e com Transtorno do Espectro Autista.

Barrichello enfatiza a importância da vacinação domiciliar como uma forma de garantir que pessoas que possam ter dificuldade de acesso aos serviços de saúde possam receber imunização em casa. Ele ressalta que essa abordagem não apenas facilita o acesso aos serviços de saúde, mas também assegura um atendimento humanizado e respeitoso às necessidades individuais dos pacientes.

“Ao promover a vacinação domiciliar, o Paraná demonstra um compromisso com o conforto e o bem-estar da população, reconhecendo as particularidades de cada cidadão e buscando atender às suas necessidades de forma adequada”, destacou Tito Barichello.