Programa Regulariza Paraná avança na Assembleia Legislativa

EM BRASÍLA Nua, mulher invade dependências do Palácio do Planalto

Em aparente surto psicótico, uma mulher entrou pelada nas dependências do Palácio do Planalto, na manhã desta quarta-feira (30). Ela pediu para falar com o presidente Lula. Veja o vídeo abaixo: Segundo apurou a coluna, a mulher tirou a roupa logo após passar pelo detector de metais e, em seguida, tentou falar com as recepcionistas para acessar […]