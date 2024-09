Pela 1ª vez os quatro candidatos a prefeito de Cascavel dividem o mesmo palco

Ainda sem nenhum debate confirmado entre os candidatos a prefeito de Cascavel nestas eleições, a sexta-feira (20), a Arquidiocese de Cascavel, por meio da Pastoral Política, promoveu um encontro que pode ser considerado histórico no contexto atual, reunindo, no mesmo palco, todos os candidatos que buscam o comando da Capital do Oeste.

No encontro, o arcebispo Dom José Mário Scalon Angonese entregou, pessoalmente, uma carta que contém a lista de demandas específicas relacionadas a obras, projetos e serviços públicos de competência do Poder Executivo Municipal elaborada pela igreja. A iniciativa busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, especialmente dos mais vulneráveis.

O evento teve como objetivo apresentar à comunidade as propostas dos candidatos. “Cada um decidirá em quem votar. Não compete à Igreja, nem ao bispo, nem aos padres, apontar ‘A’ ou ‘B’, mas ajudar os nossos cristãos católicos a tomarem essa decisão. Essa conversa ajuda a amadurecer o discernimento da nossa comunidade”, ressaltou Dom José Mário. Após a entrega do documento, os candidatos tiveram a oportunidade de compartilhar suas histórias e apresentar seus planos de governo, com 10 minutos para cada um explanar suas propostas.

Candidatos

Assim, pela primeira vez nesta campanha eleitoral, os quatro candidatos a prefeito de Cascavel, Edgar Bueno (PSDB), Marcio Pacheco (PP), Professora Liliam (PT) e Renato Silva (PL), além dos vices Luiz Fernando Mantovani (MDB) e Henrique Mecabô (Novo), estiveram juntos, em um evento público.

Na chegada ao evento, Edgar Bueno disse estar atento às demandas que seriam apresentadas pelo bispo “sobre a questão social da cidade”. Renato Silva, que no início da campanha afirmou que não participaria de nenhum dos tradicionais debates promovidos pela imprensa, destacou a organização do encontro pela Igreja. “Todo debate saudável é salutar e nós estamos inseridos dentro destes princípios”. Ao final do evento, Marcio Pacheco afirmou: “É um espaço muito importante para nós apresentarmos as propostas, especialmente aquelas que atendem os que mais precisam, os mais vulneráveis”.

Já a candidata Professora Liliam disse que “o momento da campanha é o correto para o debate, então ganhamos todos, aprendemos sempre e isso fortalece a comunidade”.

‘Boa política’

“Com respeito e diálogo, todos nós que estivemos aqui pudemos conhecer um pouco sobre a história de cada um e suas propostas. Esperamos que eles também vejam a Igreja como parceira na construção de uma política melhor. O Papa nos diz que a boa política é aquela que está a serviço do bem comum, colocando os mais vulneráveis no centro das políticas públicas”, destacou o padre Divo de Conto, coordenador da Ação Evangelizadora da Arquidiocese, que trabalhou na organização do evento.

O padre Eucácio Alba, assessor da Pastoral Política, lembrou que “o cristão, assim como toda a sociedade, não pode se abster do poder de escolha. Quando nos abstemos, confiamos a administração municipal a pessoas que talvez não estejam preparadas para assumir o cargo. Participar do pleito eleitoral e exercer seu poder de decisão é essencial. É um exercício de cidadania”.

Ao final do encontro, a Pastoral Política também entregou aos membros da pastoral e aos candidatos a vereador de Cascavel e região uma carta de recomendação, reconhecendo a conclusão da formação promovida pela Igreja Católica.