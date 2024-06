Paranhos e Pacheco se cumprimentam após "chapéu" no Podemos

O evento de sábado (8) do MDB, que serviu para realizar o lançamento da pré-candidatura do empresário Fernando Mantovani à Prefeitura de Cascavel, reuniu diversas lideranças estaduais e locais da sigla, além de amigos e políticos de outros partidos.

O pré-candidato a prefeito de Cascavel do partido Novo, Henrique Mecabo, foi um dos políticos que passou para prestigiar o evento.

Também estiveram no palco de Mantovani o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, e o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Cascavel, Marcio Pacheco.

Na entrada do evento os dois não se cumprimentaram, mas quando chamados para subir ao palco, Pacheco e Paranhos deram aquele cumprimento formal de mãos. Logo depois, quando Pacheco discursou e voltava ao seu lugar, novamente cumprimentou Paranhos e, dessa vez, ambos trocaram algumas palavras, ao lado do deputado estadual Batatinha, e do ex-governador Orlando Pessuti.

O encontro de Pacheco e Paranhos se deu um dia após o Podemos, partido da base aliada de Paranhos, anunciar apoio à pré-candidatura de Márcio Pacheco a prefeito.

Chapéu

Para quem não é da política e não entende o “chapéu” dado por Márcio Pacheco em Paranhos, pode se lembrar de algo semelhante que aconteceu no futebol. Em 2011, o Grêmio estava com a festa pronta para receber e anunciar o craque Ronaldinho Gaúcho, no entanto, pouco antes da apresentação, Ronaldinho fechou com o Flamengo.

Ou seja, a base aliada de Paranhos esperava que o Podemos fechasse com Renato Silva para as eleições de 2024, no entanto, a articulação de Pacheco foi mais forte e a sigla anunciou que estará com Márcio Pacheco no pleito de 2024.