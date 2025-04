Lula ameaça deputados e Motta diz que lideres vão “decidir” sobre a Anistia

Brasil - Com o PL mexendo as peças do tabuleiro político no Congresso Nacional, em Brasília, e avançando com protocolo do requerimento de urgência para votação do Projeto de Anistia para pelo “8 de janeiro”, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a decisão sobre as votações do plenário é tomada pelos líderes partidários. “Democracia é discutir com o Colégio de Líderes as pautas que devem avançar. Em uma democracia, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho”, disse Motta, que está em vigem aos EUA, em sua conta no X.

O presidente da Casa disse que cada pauta tem que ser avaliada quanto aos “riscos para a estabilidade institucional do país”. “É preciso também ter responsabilidade com o cargo que ocupamos, pensando no que cada pauta significa para as instituições e para toda a população brasileira”, completou o parlamentar em uma rede social.

Além da manifestação de Motta, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, trabalha com um “mapa de indicações políticas”, junto com integrantes do Governo Lula 3, segundo divulgou a Folha, cobrando integrantes da base aliada que assinaram o pedido de urgência da anistia.

Segundo a reportagem, Gleisi Hoffmann, tem um levantamento de todas as indicações de cargos federais feitas por políticos da base aliada e seu plano era se debruçar sobre isso nos próximos dias e a adesão de aliados à proposta de anistia precipitou o “pente-fino”.

Urgência

Como o PL não vinha tendo apoio do colégio de líderes, por intervenção e pedido direto de Hugo Motta, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, usou a brecha do regulamento da Câmara que permite a apresentação de pedidos de urgência com a assinatura de, pelo menos, 257 parlamentares, que foi protocolado com 262.

Questionado sobre a posição do Motta, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse que não comenta postagens em rede social. “Para mim política é feita olho no olho, conheço bem o presidente que ajudamos a eleger”, lembrou Sóstenes, apontando para os compromissos pelo então candidato Hugo Motta.

Caso a urgência seja aprovada, a Câmara terá até 45 dias para deliberação do mérito da proposta, contudo, Cavalcante defende que o mérito seja analisado na mesma sessão em que os deputados votarem o pedido de urgência. “Para mim, vota-se, como já fizemos várias vezes na Câmara, urgência e mérito no mesmo dia para a gente enviar isso para o Senado“, disse, afirmando ainda que a tramitação da proposta de anistia é uma “questão de dias ou semanas”.